DaTE 2026 sceglie Napoli: il Salone Margherita capitale dell’eyewear contemporaneo

Milano, 28 maggio 2026 – DaTE è un’esperienza da vivere. Un appuntamento dove eyewear, design, creatività e relazioni si incontrano in un’atmosfera fuori dagli schemi, lontana dai format tradizionali del settore. Per l’edizione 2026 DaTE ha scelto Napoli, una città vibrante, intensa, piena di energia e bellezza, dove la cultura e il carattere autentico che la contraddistinguono diventano parte integrante dell’evento stesso.

Dal 12 al 14 settembre il Salone Margherita ospiterà tre giornate dedicate all’eyewear contemporaneo, tra brand indipendenti, nuove visioni creative, ispirazioni e momenti di incontro pensati per buyer, ottici, stampa e professionisti del settore. Un contesto immersivo e informale, dove il networking nasce in modo naturale e ogni dettaglio contribuisce a creare un’esperienza diversa dal solito.

Da oggi è possibile scoprire i protagonisti dell’edizione 2026: è online la lista completa degli espositori, un utile strumento per iniziare a programmare la visita. Anche quest’anno DaTE ha registrato il tutto esaurito in tempi rapidi, a conferma del grande interesse che accompagna la manifestazione. Sono inoltre aperte le registrazioni per visitatori e giornalisti.

Tra le novità: il debutto del mondo delle lenti, che amplia ulteriormente il racconto dell’occhialeria contemporanea e arricchisce l’esperienza espositiva con nuovi contenuti e nuove connessioni tra i protagonisti del settore. Cambia inoltre l’orario: sabato 12 settembre il salone aprirà alle ore 14, per offrire un’accoglienza ancora più in linea con le esigenze degli operatori. Domenica 13 settembre DaTE sarà aperto dalle 10 alle 18 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 14, con possibilità di proroga su richiesta.

Confermato il DaTE Party, sabato 12 settembre dalle ore 19, momento molto atteso della manifestazione. Dopo il successo della scorsa edizione al Cocoricò di Riccione, il party torna con nuova energia, confermandosi molto più di una serata: un’occasione autentica di incontro e connessione in un’atmosfera rilassata e coinvolgente. Qui DaTE esprime al meglio il suo spirito, trasformando il networking in qualcosa di spontaneo, naturale e memorabile.

“Siamo molto soddisfatti di come sta crescendo DaTE, soprattutto in un momento così delicato per il mercato, in Italia e all’estero – commenta il Presidente Davide Degl’Incerti Tocci. Dopo l’edizione del rilancio al Cocoricò, che ha riunito 110 brand e 1.000 visitatori, abbiamo di nuovo percepito lo stesso entusiasmo per l’edizione di Napoli: molte aziende ci hanno contattato spontaneamente ancora prima dell’apertura ufficiale delle vendite, segno che il desiderio di ritrovarsi e fare sistema è più forte che mai. Per questo abbiamo voluto mantenere accessibili i costi degli spazi, per sostenere concretamente le aziende in questa fase complessa. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi della collaborazione con Agenzia ICE che, grazie al progetto di incoming, si prefigge di portare a DaTE circa 30 buyer provenienti dall’Europa e dall’area mediterranea: un’opportunità importante per valorizzare il Made in Italy e creare nuove occasioni di business internazionale per i nostri espositori. Vogliamo continuare a costruire un evento capace di ascoltare il settore, favorire relazioni vere e offrire un’esperienza che vada oltre la semplice manifestazione.”

Per consultare l’elenco degli espositori:

https://dateyewear.com/espositori