“La fede che genera impegno”: a Cimitile la Piazza della democrazia e il Villaggio delle buone pratiche

Quest’anno la Scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola, dedicata al tema “Educare alla pace. Disegnare il futuro”, chiuderà il ciclo di incontri formativi con una novità, la prima edizione del Villaggio delle buone pratiche.

Tre segni concreti di impegno per il bene comune nella diocesi di Nola, sia nell’ambito sociopolitico che in quello d’impresa, faranno da corona alla seconda Piazza della democrazia che si terrà il prossimo 30 maggio 2026, dalle 10:00, presso il complesso delle Basiliche paleocristiane di Cimitile, e sarà dedicata al tema “La fede che genera impegno sociale, politico e imprenditoriale”.

A presentare la tematica, attraverso le figure di san Paolino e san Bartolo Longo, sarà il parroco di Cimitile don Giovanni De Riggi, storico della chiesa, docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Duns Scoto” Nola-Acerra. Voci delle tre testimonianze saranno invece Vincenzo Liguoro, fondatore di Impronta Solidale srl, Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets, Sabatino Trinchese, sindaco di Visciano. A moderare l’incontro sarà don Giuseppe Autorino, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale della diocesi di Nola.

Guidata da Giuseppina Orefice, la XII edizione della Scuola è frutto di sinergica collaborazione tra gli Uffici di pastorale sociale e il Progetto Policoro diocesani, Finetica Ets e il Dipartimento di economia, management e istituzioni (Demi) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.