Mugnano del Cardinale piange il professor Sante Rizzo. Il ricordo del sindaco Napolitano: “Se ne va un grande medico e un galantuomo”

MUGNANO DEL CARDINALE – Profondo cordoglio a Mugnano del Cardinale per la scomparsa del professor Sante Rizzo, medico, docente universitario e chirurgo di altissimo profilo, figura autorevole della medicina italiana e punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni.

Professore di Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Sante Rizzo è stato riconosciuto nel corso della sua lunga carriera come un eccellente chirurgo, un uomo di straordinaria competenza e un maestro capace di trasmettere sapere, rigore e passione ai tanti medici formatisi accanto a lui.

Appartenente a una delle famiglie rispettabili di Mugnano del Cardinale, era considerato da tutti un autentico galantuomo, persona di rara eleganza morale, sempre disponibile, gentile e profondamente legata alla sua terra.

A ricordarlo con parole di grande commozione è il sindaco di Mugnano del Cardinale, dottor Alessandro Napolitano, che ne traccia un ritratto intenso e personale.

“Con la scomparsa del professor Sante Rizzo perdiamo un uomo straordinario, un medico, un eccellente professore universitario e un chirurgo di assoluto valore. È stato uno di quei professionisti che hanno dato lustro alla nostra comunità ben oltre i confini del territorio, portando ovunque il nome di Mugnano con competenza, prestigio e signorilità”.

Il primo cittadino ha poi ricordato il legame personale e professionale costruito negli anni.

“Il mio pensiero corre agli anni della mia formazione medica presso il Dipartimento di Anatomia Chirurgica di Napoli. Ho avuto il privilegio di conoscerlo da vicino, di apprezzarne le immense qualità professionali e soprattutto umane. Era un maestro nel senso più alto del termine: autorevole senza mai essere distante, rigoroso ma sempre disponibile, capace di trasmettere sapere con naturale eleganza”.

Poi il ricordo più umano, nel pieno stile di un pensiero sentito e solenne.

“Se ne va un uomo che apparteneva a quella categoria rara di persone che nobilitano i luoghi che abitano e gli ambienti che frequentano. Un nobiluomo vero, di quelli che con il loro esempio lasciano un segno indelebile. La sua passione per le nostre montagne, la sua conoscenza dell’ornitologia e della fauna del sottobosco raccontano il profondo legame che aveva con questa terra”.

Napolitano ha infine rivolto un pensiero affettuoso alla famiglia.

“Con lui ho condiviso momenti di amicizia sincera e grande rispetto. Alla moglie Rosaria, ai figli Roberta, Rossella e Mario giunga il mio abbraccio più affettuoso e quello dell’intera comunità mugnanese. Oggi Mugnano perde un grande professionista, ma soprattutto perde un uomo perbene, uno di quelli che fanno grande una comunità”.