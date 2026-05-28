Avellino, onorificenze al Merito della Repubblica: riconoscimento al quadrellese Raffaele Mancaniello

AVELLINO – Si è svolta questa mattina presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. A rappresentare il Comune di Quadrelle il neo consigliere Salvatore Capriglione, in sostituzione del Sindaco impegnato in un’altra manifestazione istituzionale.

Un momento di alto valore civile e istituzionale, dedicato a cittadini che con impegno, senso del dovere ed esempio personale hanno reso onore alla Nazione. Tra gli insigniti spicca il nome del quadrellese Raffaele Mancaniello, premiato per il suo impegno come servitore dello Stato, avendo trascorso l’intera vita professionale tra le fila della Polizia di Stato.

Uomo riservato, Mancaniello si è distinto negli anni per responsabilità e dedizione, qualità che non hanno bisogno di clamore per essere riconosciute. La sua presenza tra i premiati è stata accolta con orgoglio dai presenti di Quadrelle e da quanti lo conoscono da vicino.

La cerimonia ha ribadito l’importanza di valori come servizio, dedizione e coerenza, principi che trovano in figure come quella di Mancaniello una rappresentazione concreta e autentica. Valori che accomunano chi, ogni giorno, opera nelle istituzioni e per i cittadini con sacrificio e senso del dovere.

Al termine della cerimonia sono state rivolte le congratulazioni a tutti gli insigniti, con un ringraziamento alla Prefettura di Avellino per l’organizzazione di un evento che unisce memoria e futuro, riconoscendo pubblicamente l’impegno di chi contribuisce a tenere vivo il senso di comunità. (L.Carullo)