Due vittime a causa del forte vento

Una violenta ondata di maltempo ha provocato due tragedie in Puglia nella giornata di lunedì 13 aprile. Il primo episodio si è verificato a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal vento mentre si trovava in strada. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, la giovane è giunta in ospedale già priva di vita.

Un secondo incidente mortale si è registrato a Taranto. Qui un operaio è deceduto durante alcune operazioni su un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero di San Brunone. L’uomo, impegnato su una gru, sarebbe stato colpito da un palo della luce, probabilmente a causa delle forti raffiche. L’impatto è stato fatale.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, gli ispettori del lavoro e i sanitari del 118. Presente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, per gli accertamenti del caso.

Le due tragedie riportano l’attenzione sui rischi legati alle condizioni meteo estreme e sulla necessità di adottare misure di sicurezza adeguate, soprattutto in contesti lavorativi esposti.