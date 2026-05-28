AVELLINO. Consorzio Asi, il presidente Buonopane: “Congratulazioni al presidente Pisano per la sua riconferma”

“Rivolgo le mie congratulazioni al presidente del Consorzio Asi, Pasquale Pisano. La sua riconferma testimonia l’importante attività finora portata avanti. C’è la ferma consapevolezza che si continuerà lungo questo solco, al fine di favorire uno rilancio dello sviluppo industriale e dell’economia dell’intera Irpinia. Nell’augurare buon lavoro al presidente Pisano e ai componenti del comitato direttivo, auspico un coinvolgimento di Confindustria Avellino nei progetti da promuovere. Ritengo preziosa la voce degli imprenditori per accompagnare i percorsi di rilancio del territorio”. È quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.