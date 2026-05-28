Lauro, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa del giovane Michele Amelia

La comunità di Lauro si stringe nel dolore per la tragica scomparsa del giovane Michele Amelia. In segno di profondo cordoglio, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno proclamato il lutto cittadino per domani, 29 maggio, giorno in cui si svolgeranno le esequie.

Una decisione che interpreta il sentimento dell’intero paese, profondamente colpito da una perdita che lascia sgomenti e addolorati. Michele, giovane figlio della terra lauretana, viene ricordato con affetto da amici, conoscenti e da quanti hanno condiviso con lui momenti di vita quotidiana.

L’Amministrazione ha invitato cittadini, attività commerciali e istituzioni a partecipare con raccoglimento e rispetto a questo momento di dolore collettivo, quale segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia Amelia.

Domani Lauro si fermerà simbolicamente per unirsi attorno ai familiari di Michele, nel silenzio e nel rispetto, con il cuore colmo di tristezza.