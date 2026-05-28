Domcella festeggia i 100 anni di Umberto Iovio: un secolo di memoria, valori e comunità

Una giornata di festa, emozione e riconoscenza quella vissuta a Domicella per celebrare il centesimo compleanno di Umberto Iovio, storico concittadino che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni.

L’Amministrazione comunale, insieme all’intera comunità domicellese, ha voluto rendere omaggio a Umberto con una cerimonia speciale all’insegna dell’affetto e della gratitudine. Per l’occasione il Sindaco Corbisiero e l’Amministrazione comunale hanno consegnato una targa commemorativa quale simbolo di stima e riconoscenza per una vita vissuta come esempio di semplicità, sacrificio e saggezza.

“Cento anni sono una storia preziosa fatta di vita vissuta, di ricordi, di sacrifici, di gioie e di insegnamenti che rappresentano una ricchezza per tutti noi”, si legge nel messaggio dedicato al festeggiato.

Accanto alla consegna della targa, non sono mancati i momenti conviviali e di festa, con una grande torta celebrativa dedicata alla “classe 1926”, tra applausi, sorrisi e l’abbraccio simbolico di tutta la cittadinanza.

Nel corso della cerimonia, l’Amministrazione ha sottolineato come la lunga vita di Umberto Iovio rappresenti motivo di orgoglio per il paese e un patrimonio umano capace ancora oggi di ispirare le nuove generazioni attraverso valori autentici e senso di comunità.

Un compleanno speciale che ha trasformato la giornata in un momento di memoria collettiva e di profonda umanità, nel segno del rispetto verso chi custodisce la storia e le radici del territorio.