“La Città dei Santi di carta”: a Nola la proiezione del docufilm di Pascal Pezzuto

Un viaggio tra arte, fede e storia del Mezzogiorno italiano attraverso il mondo della cartapesta leccese. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 17:30, il Museo Storico Archeologico di Nola ospiterà la proiezione del docufilm “La Città dei Santi di carta”, scritto e diretto dall’attore e regista Pascal Pezzuto.

L’iniziativa rientra nell’ambito di “RicartapestiAmo 2026”, manifestazione patrocinata dal Comune di Nola e dal Consiglio Regionale della Campania, e si svolgerà presso il Salone del Vaccaro del museo nolano.

Il lungometraggio documentario riporta alla luce una pagina poco conosciuta della storia culturale italiana: quella che vide Lecce diventare, nei primi anni del Novecento, capitale mondiale dell’industria della cartapesta. Una tradizione artistica e artigianale che ha segnato profondamente l’identità del territorio salentino e delle sue botteghe.

Nel racconto cinematografico si intrecciano vicende storiche e religiose che coinvolgono figure di rilievo come Pio XI, Benito Mussolini e monsignor Cornelio Sebastiano Cuccarollo. Quest’ultimo, originario del Veneto e nominato arcivescovo di Otranto, tentò di sostituire nelle chiese salentine le tradizionali statue in cartapesta con opere lignee provenienti dalla sua terra natale, generando forti tensioni con gli artigiani locali.

Tra i protagonisti della pellicola compare anche il giovane Tito Schipa, futuro celebre tenore internazionale, qui rappresentato prima della fama e interpretato dall’attore Matthew Lamberti.

Al termine della proiezione, la giornalista Carmela Maietta dialogherà con il regista, offrendo al pubblico un momento di approfondimento sui temi affrontati dal film e sul valore storico e identitario della tradizione cartapestaia del Sud Italia.