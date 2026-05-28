Nola, mostra “CchiùArt”: il museo archeologico impreziosito dalle opere di diciotto artisti contemporanei 

Nola – “Taglio del nastro” della mostra “CchiùArt”, promossa dall’omonimo collettivo artistico, guidato da Christophe Mourey. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Nola e si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti legati alla Festa dei Gigli – millenaria tradizione riconosciuta dall’Unesco come bene immateriale tutelato dall’Unesco – e del relativo cartellone del Giugno nolano .

Diciotto gli artisti che espongono tra gli ambienti del Museo storico archeologico di Nola, ciascuno con il proprio stile e la propria tecnica: dalla scultura di Sonia Vinaccia alle fotografie di Manlio De Pasquale e Antonio Mercadante, alla pittura di Amir Sabetazar, Vishka Sabetazar, Nic Quinto, Delia Ferreri, Ilaria Auriemma, Maurizio Cascella e Marilena Marotta entrambi poeti, all’Instant image di Sara Missaglia ai disegni di Christophe Mourey, ai video di Sophia J Wagstaff, alle opere poetiche di Antonio Messina, Rikki P., Vincenzo Minichini, e Marco Fiore fino al design di Mario Biscetti. Prezioso è stato – per le fasi di allestimento – il contributo del critico d’arte Andrea Buonfino.

Ad intervenire all’evento inaugurare, svoltosi presso la Sala Vaccaro del Museo storico archeologico di Nola, il sindaco Andrea Ruggiero, accompagnato da alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco Pasquale Petillo, l’assessore Florinda Aliperti, il consigliere comunale Cecilia Marotta.

“E’ un onore per la nostra città – ha dichiarato il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero – riuscire ad avere tanti artisti e produzioni di così alto profilo che arricchiscono, in questo periodo legato alla Festa, questo straordinario Museo. Il nostro impegno è sempre teso a sostenere questo tipo di manifestazioni”

A condurre l’apertura del vernissage è stato il poliedrico Marco Fiore che nel corso della presentazione ha saputo “cucire” la condivisione del progetto artistico con emozionanti momenti di poesia e di musica.

“La mostra che resterà qui fino al mese di luglio– afferma Marilena Marotta – si presenta come una vera e propria indagine di tutte le sfumature della natura umana, affrontando gioie e angosce dell’esistenza con l’obiettivo di lasciare una testimonianza autentica attraverso i lavori, partendo dalla consapevolezza di ognuno secondo cui l’uomo perfetto non esiste. E’ davvero importante aver abbinato questa mostra con questo museo che parla della storia e del valore della mia città, Nola, che in questo periodo legato alla Festa sa esprimere tutta la sua energia e bellezza”.