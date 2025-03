POLLENA TROCCHIA (NA). Dai banchi di scuola ai campi d’ulivo, successo per l’iniziativa Studenti dell’I.C. Donizetti in visita ad oleificio del territorio

Approfondire la conoscenza dell’ulivo e delle sue zone di sviluppo, far conoscere il ciclo di produzione dell’olio e rendere consapevoli le nuove generazioni della relazione tra produzione e consumo, mettendo in evidenza la differenza tra produzione locale e produzione industriale. Questi gli obiettivi a cui ha teso l’iniziativa promossa in sinergia dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dall’Assessorato agli Eventi e alla Promozione del Territorio del comune di Pollena Trocchia. Iniziativa che si è concretizzata in una visita guidata, tenutasi venerdì scorso, con gli alunni della terza media del plesso Viviani dell’I.C. Gaetano Donizzetti che hanno partecipato alla piantumazione di circa trecento ulivi, visitando un frantoio nonché la sede dell’oleificio Punzo, antica azienda di Pollena Trocchia. «I nostri alunni sono stati coinvolti in un’uscita didattica che ha informato e formato, non limitandosi alla teoria ma calando i giovani visitatori in un contesto pratico, con la messa a dimora di piante di ulivo a cui è seguita una degustazione gratuita, che ha permesso loro di assaporare prodotti locali e apprezzare la qualità dell’olio appena prodotto. Siamo lieti della buona riuscita dell’evento e ringraziamo l’istituzione scolastica per aver accolto con entusiasmo e collaborazione la nostra proposta» ha spiegato Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione del comune vesuviano. «Si è trattato di una splendida mattinata, capace di legare le giovani generazioni alla realtà del territorio, contribuendo, tramite gli alunni, a far conoscere Pollena Trocchia e i suoi punti di forza anche ai loro genitori. Ringrazio i titolari dell’oleificio Punzo per l’accoglienza e la disponibilità con le quali hanno reso possibile questa iniziativa» ha aggiunto Francesco Pinto, vicesindaco e assessore ad eventi e valorizzazione del territorio. «Tra gli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione comunale c’è lo sviluppo socio-economico del territorio e questo inevitabilmente passa attraverso iniziative come quella di venerdì, che servono a valorizzare le aziende che operano a Pollena Trocchia e a rinsaldare il legame delle generazioni più giovani con il nostro e il loro paese, con le tipicità e le ricchezze che lo rendono unico» ha concluso il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito.