Tragedia sulla A16: auto tamponata nei pressi di Tufino, morto un 80enne

Tufino (NA) – Un gravissimo incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi dello svincolo per Tufino, al confine tra le province di Napoli e Avellino.

Un’auto ferma lungo la carreggiata è stata tamponata violentemente da un altro veicolo in transito. L’impatto è stato devastante e per l’80enne alla guida dell’auto tamponata non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato l’auto dell’anziano a fermarsi sulla carreggiata prima del fatale impatto.