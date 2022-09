Ad Avella la Giornata del Sì, si terranno visite guidate e degustazioni

Si terrà domenica 2 ottobre, la Giornata nazionale del Sì promossa da Aido, Associazione Nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule. Sarà il culmine delle tantissime iniziative diffuse sul territorio nazionale.

Aido sarà presente nelle principali piazze d’Italia con banchetti e tante altre iniziative, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere il proprio Sì alla donazione in vita, in maniera consapevole. Ad Avella la giornata si celebrerà con il “Tour del Dono” organizzato dai gruppi AIDO Nola e Cimitile e la sezione di Avellino in collaborazione con il Comune di Avella e le aziende “Moera“, “Sodano” e “Montuori”.

Il Tour praticamente prevede la visita a partire dalle ore 9.30 al Museo Archeologico ed Immersivo MIA, poi a seguire i partecipanti raggiungeranno il Parco Archeologico dell’Anfiteatro e ci sarà anche una degustazione. E’ prevista la quota di partecipazione di 5 € che sarà interamente devoluta in beneficenza all’AIDO.

Per prenotare è attivo il contatto WhatsApp: 3338847353 .