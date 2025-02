Tufo (AV)- Presentato il libro “Il giovane Enrico” alla memoria di Berlinguer

Venerdì 31 gennaio, presso il comune di Tufo, la gremita sala “Adelia Bozza” ha accolto la presentazione del libro “Il giovane Enrico” , scritto da Andrea De Simone e Tonino Scala ed edito da Infiniti Mondi. L’opera ripercorre le fasi iniziali della vita di Enrico Berlinguer, storico segretario del PCI che rivestì la carica dal 1972 al 1984. Siamo nell’immediata fase successiva al 25 luglio 1943, con l’Italia ancora in guerra, con il fascismo ancora vivo, con la miseria diffusissima. Ed è in questa Italia che un ragazzo, Enrico Berlinguer, compie le sue scelte di impegno con le classi subalterne e l’adesione al PCI. Di questo contesto De Simone e Scala narrano abilmente i due snodi fondamentali per la vita del futuro segretario comunista: a Sassari, con l’adesione al PCI e con i Moti del Pane che lo videro protagonista e incarcerato, e a Salerno, con il padre Mario, sede dell’incontro con Palmiro Togliatti da cui deriveranno l’impegno attivo nel Fronte della Gioventù e quello di una vita intera. Soddisfazione tra gli organizzatori dell’evento per l’interessata partecipazione, che ha dimostrato come la figura di Enrico Berlinguer risulti ancora attuale e sentita. (Andrea Squittieri)