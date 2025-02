AVELLA. Esibizione Live CasaSanremo LiveBox 2025: l’I.C.S. ‘Mons. P. Guerriero’ celebra musica e talento giovedì 6 febbraio alle 18:00″

Dopo una intensa preparazione, a seguito delle audizioni effettuate qualche settimana fa, i ragazzi coinvolti nel Progetto CasaSanremo LiveBox 2025 dell’ I.C.S ” Mons.P.Guerriero, effettueranno una esibizione live giovedì 6 febbraio alle ore 18.00, nell’ atrio Polifunzionale della Scuola Primaria. In scaletta grandi successi del Festival di Sanremo, e non solo, eseguiti in gruppo e da solisti. Una grande macchina organizzativa con a capo il DS Prof. Andrea Amoroso si è messa in moto per far vivere ai ragazzi un’esperienza unica che racchiude temi importanti: orientamento, messa in rilievo della tradizione musicale italiana, centralità della scuola per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e dei suoi talenti. Non mancate!