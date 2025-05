TAURANO (AV). Le condizioni della 15enne caduta dal terzo piano e ricoverata al Moscati

Ieri sera, poco prima delle 21:00, una quindicenne è caduta dal balcone al terzo piano della propria abitazione in via San Giovanni Bosco a Taurano, in provincia di Avellino. Soccorsa tempestivamente dai familiari, la ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove si trova tuttora in prognosi riservata nel reparto di Emergenza e Accettazione, in attesa di essere trasferita in Ortopedia o, se necessario, in Chirurgia.

La giovane ha riportato fratture multiple agli arti inferiori e contusioni varie, ma i medici escludono lesioni che mettano in pericolo la vita. È accompagnata dalla madre, che non si è mai separata da lei durante le prime ore di ricovero, e riceve assistenza psicologica per affrontare il trauma fisico e il disagio emotivo.

I Carabinieri della stazione di Taurano hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul luogo del fatto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici. Al momento, gli inquirenti propendono per un gesto volontario, tuttavia non escludono alcuna ipotesi: stanno ascoltando i familiari e verificando eventuali testimoni che potessero trovarsi in zona al momento della caduta.

Secondo quanto riferito dai parenti, la ragazza non aveva mai manifestato in passato idee o comportamenti autolesionisti. A Taurano e nei paesi limitrofi, la notizia ha suscitato profondo sgomento: la comunità si è stretta intorno alla famiglia, esprimendo solidarietà e preoccupazione per le condizioni della giovane.

Oltre alla cura chirurgica e ortopedica, i medici sottolineano l’importanza di un percorso di recupero psicologico, soprattutto se fosse confermato il tentativo di suicidio. Le strutture dell’Asl di Avellino offrono già uno sportello di ascolto per adolescenti e famiglie, a cui i genitori sono stati indirizzati.