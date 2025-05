POMPEI. Gaetano Contaldo sul podio al Campionato Mondiale della Pizza

Il pizzaiolo in forza a “La Gare” è il primo campano nella competizione iridata

Il pizzaiolo pompeiano Gaetano Contaldo, in forza al ristorante “La Gare” di Pompei, con la sua Margherita Stg ha conquistato il terzo posto nella categoria Pizza Napoletana Stg – Regina di Tradizione al 32esimo Campionato Mondiale della Pizza, tenutosi a Parma dall’8 al 10 aprile 2025. Con un punteggio di 767 punti, Contaldo è risultato il primo rappresentante della Campania nella graduatoria della competizione. La categoria Pizza Napoletana Stg (Specialità Tradizionale Garantita) richiede l’adesione a un disciplinare rigoroso, depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che riconosce nella Margherita e nella Marinara i modelli autentici della tradizione, e ne definisce ingredienti e tecniche di lavorazione specifiche. Gli unici tipi di pizza ammessi sono la Margherita e la Marinara, preparate esclusivamente con prodotti selezionati come farina di grano tenero, lievito di birra, acqua potabile, pomodori pelati o freschi, sale marino e olio extravergine d’oliva, con l’eventuale aggiunta di mozzarella Stg o di Bufala Campana Dop, aglio, origano e basilico fresco.

«È stata una sfida in tutti i sensi. Oramai – ha detto Gaetano Contaldo – la pizza è andata evolvendosi sia come tecnica di impasto, che come cotture e topping. La rigidità nel seguire il disciplinare in tutte le sue fasi ci ha premiato e ci ha consentito di arrivare a questo risultato. Abbiamo seguito la territorialità, cosa che ci è valsa i complimenti dei giudici». Particolare attenzione è stata infatti riservata all’utilizzo di materie prime esclusivamente campane: fior di latte dell’Appennino meridionale, olio extravergine di oliva, pomodori dell’agro nocerino-sarnese e farina del Molino Ambrosio di Castellammare di Stabia, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche previste.

Nella stessa competizione si è distinto anche Antonio Vaccaro, anch’egli pizzaiolo de “La Gare”, classificatosi dodicesimo nella stessa categoria con un punteggio di 725. Soddisfazione per questi risultati è stata espressa anche da Carmine Costantino, supervisor e patron de “La Gare”. La pizza Margherita Stg proposta in gara da Contaldo sarà inserita per un periodo limitato nel menù del ristorante “La Gare”, permettendo ai clienti di degustare una versione della Pizza Napoletana Stg conforme ai requisiti del disciplinare ministeriale.

Il Campionato Mondiale della Pizza rappresenta un appuntamento internazionale di rilievo che ogni anno raccoglie a Parma pizzaioli provenienti da tutto il mondo, impegnati in diverse categorie che spaziano dalla pizza classica alla contemporanea, dalle specialità senza glutine alle esibizioni di freestyle.