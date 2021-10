Tampon tax, taglio Iva al 10 per cento su assorbenti. Pellegrino (Iv): “Accolta nostra proposta, primo obiettivo raggiunto, è un atto di civiltà”

“Ringrazio la Ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti, per la sensibilità e l’impegno mantenuto. Ancora una volta ha dimostrato con concretezza di accogliere le istanze dei Territori e delle Associazioni, rispondendo ad un’esigenza di carattere sociale. Già a maggio dello scorso anno durante un incontro ad Ercolano le avevo rappresentato, le esigenze di diverse associazioni, rappresentate anche attraverso una nota ufficiale del Gruppo Regionale di Italia Viva, incassando la sua assoluta condivisione. Abbassare l’Iva agli assorbenti è certamente un atto di civiltà, che va nella direzione di mettersi al passo di altri paese europei e non solo. E’ un primo risultato dopo tante promesse mancate, l’obiettivo è quello di arrivare a un ulteriore abbassamento dell’aliquota”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania.

