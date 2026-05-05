Salerno in Flora numeri da record: oltre quarantamila presenze al Villaggio Coldiretti al Parco Pinocchio

Sinergia fra Ambiente e agricoltura regionale per valorizzare le filiere agricole e tutelare la salute dei cittadini

Quarantamila presenze in tre giorni per il Villaggio Coldiretti Salerno in Flora. Una edizione dai grandi numeri, quella ospitata dal Parco Pinocchio, che dimostra la voglia che c’è in giro di entrare in contatto diretto con i produttori del territorio che lavorano sodo per portare quanto offre la campagna direttamente al centro delle città.

“Grazia a Salerno Solidale che ci ha permesso di avere questa splendida location a disposizione. Sono stata giornate intense, nelle quali si è cercato di costruire un ponte per le generazioni future ospitando negli incontri in Casa Coldiretti tutti gli assessori regionali legati al mondo nel quale operano le nostre aziende. Nell’ultimo incontro abbiamo avuto la presenza dell’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca e di quella all’ambiente Claudia Pecoraro che hanno partecipato all’incontro: Coltivare bellezza e sostenibilità per la città del futuro” spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.

L’assessore all’ambiente Claudia Pecoraro afferma: “Come istituzione, siamo chiamati a rafforzare politiche integrate che mettano in relazione tutela ambientale, valorizzazione delle filiere agricole e qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. La transizione ecologica passa necessariamente attraverso un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare innovazione, tradizione e responsabilità”.

“Il contributo -continua- delle organizzazioni di categoria, delle professioniste e dei professionisti del settore, insieme al dialogo costante con i territori, rappresenta un elemento fondamentale per costruire risposte efficaci e durature. Rivolgo un sentito ringraziamento a Coldiretti Salerno per l’organizzazione e a tutte le relatrici e i relatori intervenuti per l’alto profilo del confronto. Continuiamo a lavorare, insieme, per una Campania più sostenibile, inclusiva e competitiva”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessora all’agricoltura Maria Carmela Serluca: “Oggi insieme alla collega assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, abbiamo ribadito la necessità e la volontà di una collaborazione concreta tra agricoltura e ambiente che punta a difendere e rigenerare il territorio, promuovere un uso sostenibile delle risorse e sostenere un’agricoltura di qualità. Coltivare bellezza e sostenibilità -conclude- significa prendersi cura del territorio, tutelare il paesaggio e le risorse naturali, ma anche valorizzare il lavoro degli agricoltori come presidio fondamentale delle nostre comunità”.

Ad entrambe le esponenti della Giunta presieduta da Roberto Fico è stata illustrata dal Capo Servizio innovazione di Coldiretti Roberto Mazzei una proposta di gestione dei fondi per consentire lo sviluppo delle aree interne. Una visione moderna e concreta per la tutela e la valorizzazione dei territori rurali e delle comunità che li vivono. La proposta prevede una creazione di un’area pilota in attesa dell’arrivo dei fondi della nuova programmazione.

Ampia parentesi è stata rivolta al comparto florovivaistico. Dopo aver ripercorso il fortunato “3°Congresso Nazionale del fiore” ospitato dalla Coldiretti Campania a Pompei e Castellammare lo scorso mese di novembre, il presidente della Consulta Raffaele Mignano ha fatto il punto sulle criticità vissute dal settore anch’esso danneggiato dall’aumento indiscriminato dei costi legato ai conflitti degli ultimi mesi.