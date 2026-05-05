“Dindada” al Palazzo Baronale di Roccarainola: Mariaelena Lazzaro presenta la sua nuova raccolta

ROCCARAINOLA – Il Palazzo Baronale di Roccarainola si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale dedicato alla poesia contemporanea.

Sabato 9 maggio 2025, alle ore 18:30, sarà presentata “Di dada”, ultima raccolta della poetessa e docente di materie letterarie Mariaelena Lazzaro.

L’opera si configura come un percorso tra memoria, assenza e resistenza, in cui la scrittura diventa strumento di indagine interiore e restituzione emotiva. I testi offrono uno sguardo sensibile e diretto sull’esperienza umana, trasformando vissuti personali in una narrazione poetica condivisibile.

Nel corso dell’incontro, le letture saranno affidate a Maria De Risi e Giovanna Ambrosino. Il dialogo con l’autrice sarà condotto da Annamaria Covone.

L’iniziativa, promossa dal Polo Museale “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola, è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione di incontro e confronto attorno alla parola poetica.