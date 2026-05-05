Quadrelle, sicurezza in crescita con la videosorveglianza: il sindaco Rozza annuncia nuovi controlli sul territorio

A Quadrelle la sicurezza non è più solo un obiettivo, ma un risultato concreto costruito nel tempo. Il sistema di videosorveglianza attivo sul territorio comunale sta dando risposte chiare, contribuendo a migliorare il controllo e la vivibilità del paese.

Attualmente sono sei i dispositivi elettronici operativi, collegati direttamente alla centrale di controllo dell’ente e alle autorità competenti. Un risultato tutt’altro che scontato, come sottolinea il sindaco uscente Simone Rozza, con un’impostazione lucida e determinata:

“Quando ci siamo insediati nel 2020, questo progetto sembrava quasi irraggiungibile. Oggi rappresenta invece una realtà concreta, costruita passo dopo passo con responsabilità e visione”.

Le difficoltà iniziali non sono mancate, soprattutto per l’impossibilità di accedere ai finanziamenti statali. “Il nostro Comune – spiega Rozza – non è stato mai classificato con un alto indice di rischio, e questo ci ha escluso dalle graduatorie utili, pur avendo presentato progetti validi e ammissibili”.

Nonostante ciò, l’amministrazione ha scelto una strada autonoma, puntando sulle risorse interne. “Abbiamo fatto una scelta chiara: investire direttamente, senza attendere. È stata una decisione di responsabilità verso la comunità”.

Il sistema oggi consente il monitoraggio in tempo reale delle aree sensibili, tra cui scuole, impianti sportivi, piazza Vittoria e altri punti strategici del territorio. I risultati sono evidenti e spingono ora verso una nuova fase di sviluppo.

“Non possiamo fermarci qui – continua Rozza con un approccio deciso e orientato al futuro –. La sicurezza è un processo continuo, che richiede aggiornamento e capacità di adattamento”.

Dopo la pausa elettorale, è già previsto un potenziamento del sistema con l’installazione di nuove telecamere. Le aree individuate includono:

* la scuola elementare

* la chiesa madre

* le principali vie di accesso al paese (via Sirignano, via Cardinale e via Mugnano)

Parallelamente, resta aperto il dialogo con il Governo per ottenere fondi utili a un ulteriore salto di qualità. L’obiettivo è ambizioso: introdurre il cosiddetto sistema “occhio di falco”, capace di garantire un controllo ancora più avanzato sui flussi e sui movimenti dei veicoli.

“La nostra visione è chiara – conclude Rozza –: costruire un modello di sicurezza moderno, efficace e integrato. Quadrelle deve essere un luogo in cui i cittadini si sentano protetti, ogni giorno”.

Un percorso già avviato, che guarda avanti con metodo e determinazione.