Roccarainola presenta la X edizione della Festa Medievale “La Damigella del Re”

Il Comune di Roccarainola è lieto di annunciare la conferenza di presentazione ufficiale della decima edizione della Festa Medievale “La Damigella del Re, inprogramma il 5 giugno alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare. La rievocazione ha come tema principale la vita nel “Castello di Roccarainola tra storia e leggenda. Compiendo un autentico viaggio nel tempo e riportando l’orologio indietro nel XV secolo, per alcuni giorni Roccarainola rivivrà un suggestivo momento del suo passato medievale, allorquando nel pieno del suo fulgore giunse in visita al nostro castello, ospite della famiglia d’Alagno, il re Alfonso V d’Aragona, detto il Magnanimo.

L’evento, che da dieci anni rappresenta un punto di riferimento culturale e turistico per l’intero territorio, sarà presentato alla stampa, ai cittadini e agli enti del territorio alla presenza delle autorità locali e regionali. Moderatrice della serata la dott.ssa Autilia Napolitano, direttrice della Mondadori di Nola. Prevista, tra gli ospiti, anche la partecipazione dell’attore televisivo Riccardo Polizzy Carbonelli della fiction Rai “Un posto al Sole”.

“Raggiungere il traguardo della decima edizione – dichiara il Sindaco di Roccarainola – è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Questa festa rappresenta non solo un ritorno alle radici storiche e culturali del nostro territorio, ma anche un volano per l’economia locale. È doveroso ringraziare la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli che rendono possibile tutto questo”.

La conferenza sarà l’occasione per presentare in anteprima il programma ufficiale dell’edizione 2025, che promette grandi spettacoli, rievocazioni storiche, musica medievale, cortei in costume d’epoca e numerosi momenti di coinvolgimento per grandi e piccoli.