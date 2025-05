Avellino, primo intervento al cuore con il robot da Vinci: al Moscati due pazienti operati senza aprire il torace

Due piccoli fori sul torace, nessun arresto cardiaco e un risultato straordinario. Per la prima volta in Campania, sono stati eseguiti due interventi di bypass coronarico completamente robotici presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Un traguardo che segna l’ingresso ufficiale del sistema da Vinci anche nella cardiochirurgia, consolidando l’ospedale irpino come centro di riferimento per l’innovazione in sala operatoria.

I protagonisti di questo passo avanti sono un uomo di 49 anni residente in Irpinia e un 80enne proveniente dal Sannio. Entrambi sono stati sottoposti a un intervento di rivascolarizzazione coronarica con tecnica mininvasiva video-assistita, una procedura eseguita a torace chiuso, senza ricorrere alla tradizionale sternotomia e mantenendo il cuore in funzione.

A guidare l’équipe alla console robotica è stato il direttore della Cardiochirurgia Brenno Fiorani, con i cardiochirurghi Mario Miele e Giulio Garofalo, il chirurgo toracico Rosario Salvi, il team di Cardioanestesia coordinato da Arianna Pagano con l’anestesista Alessandro Masucci, l’infermiera di sala Sara De Luca e la perfusionista Serena Pece.

Il primo dei due pazienti è già rientrato a casa, mentre il secondo è in fase di convalescenza con decorso regolare. Il sistema da Vinci, introdotto al Moscati nel 2022, è già impiegato in più ambiti chirurgici, ma questa è la prima volta che viene utilizzato per operazioni al cuore.

Secondo il direttore Fiorani l’obiettivo è ampliare l’utilizzo della chirurgia robotica anche ad altri interventi cardiaci. Quando applicabile, questa tecnologia offre importanti vantaggi: meno dolore, minori complicanze, degenza ridotta e un miglior risultato estetico.

Soddisfatto anche il direttore generale Renato Pizzuti, che ha evidenziato come l’innovazione tecnologica serva a rafforzare l’offerta sanitaria pubblica e a contrastare la mobilità passiva. Rendere disponibili cure avanzate in loco significa rispondere in modo concreto e umano ai bisogni dei cittadini.

Con questo debutto nella cardiochirurgia, l’ospedale Moscati conferma la propria vocazione all’eccellenza, unendo alta professionalità e tecnologie all’avanguardia in un sistema sanitario sempre più moderno e accessibile.