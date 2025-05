Parte il Giugno Nolano 2025: domani in piazza Duomo il conto alla rovescia e l’Inno di San Paolino per l’apertura della Festa dei Gigli, patrimonio UNESCO

Parte il Giugno Nolano 2025: domani a piazza Duomo il conto alla rovescia e l’Inno di San Paolino per l’apertura della Festa dei Gigli, patrimonio UNESCO. Concerto dell’Orchestra Italiana

Il countdown e, allo scoccare della mezzanotte, l’inno di San Paolino per festeggiare l’arrivo della Festa dei Gigli e del Giugno Nolano 2025: sarà Piazza Duomo a ospitare l’attesissimo appuntamento con il mese di eventi che accompagna Nola verso la celebrazione del suo appuntamento più importante: la Festa dei Gigli, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco insieme con la Rete delle grandi macchine a spalla italiane.

Domani, sabato 31 maggio, a partire dalle ore 21:00, il palco sarà affidato alla travolgente energia dell’Orchestra Italiana che accompagnerà il pubblico fino all’arrivo del nuovo giorno e soprattutto del nuovo mese. Sarà un momento corale, emozionante, che unisce la comunità nolana nel segno della devozione e dell’identità.

Il Comune di Nola, promotore del cartellone, rinnova così il legame con una tradizione che affonda le radici nei secoli e che è ispirata alla figura di San Paolino, vescovo, compatrono della città e patrono in secondaria della Campania.

Un programma ricco di eventi culturali, mostre, rassegne musicali, laboratori per bambini, incontri con autori. Un’intera città che racconta sé stessa attraverso il gesto condiviso, la memoria collettiva, la fede e l’arte del saper fare artigiano. Iniziative che accompagneranno gli ospiti e la comunità lungo un percorso che porterà al 29 giugno, al giorno più bello: la spettacolare Ballata dei Gigli, con otto monumentali obelischi di legno e cartapesta e con la Barca portati a spalla prima in piazza Duomo e poi, nel pomeriggio, in processione attraverso le vie del centro secondo un percorso stabilito dalla tradizione.