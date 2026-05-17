Corrado Ferlaino compie 95 anni: auguri allo storico ex presidente del Napoli

NAPOLI – Giornata speciale per il mondo azzurro e per tutti i tifosi del Napoli: Corrado Ferlaino compie oggi 95 anni. Un traguardo importante per uno dei presidenti più iconici della storia del calcio italiano e simbolo di un’epoca indimenticabile per la città partenopea.

Imprenditore e dirigente sportivo, Ferlaino resterà per sempre legato ai successi del Napoli degli anni Ottanta, il periodo più glorioso della storia azzurra, culminato con l’arrivo di Diego Armando Maradona e la conquista di trofei storici che hanno fatto sognare milioni di tifosi.

Sotto la sua guida il Napoli conquistò due Scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, trasformandosi in una delle squadre più forti e amate del panorama calcistico europeo.

Ancora oggi il nome di Corrado Ferlaino rappresenta un pezzo importante della memoria sportiva napoletana. Per tanti tifosi è il presidente dei sogni, colui che riuscì a portare Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa in anni entrati nella leggenda.

In occasione del suo 95esimo compleanno, tanti i messaggi di affetto e auguri arrivati dal mondo dello sport, da ex calciatori, dirigenti e tifosi che continuano a ricordare con emozione le stagioni vissute sotto la sua presidenza.

A Corrado Ferlaino gli auguri per questo prestigioso traguardo, con il ringraziamento per aver scritto alcune delle pagine più belle della storia del Napoli e del calcio italiano.