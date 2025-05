Melito Irpino, autobus in fiamme sulla Provinciale 283: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta per un incendio che ha coinvolto un autobus in transito sulla Strada Provinciale 283 al km 1, nel territorio del comune di Melito Irpino.

La chiamata è pervenuta alla sala operativa intorno alle ore 11:38 da parte della Polizia Municipale. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. L’autobus, un veicolo da 20 posti, era privo di passeggeri e al momento dell’incendio era condotto dal solo autista, che aveva già iniziato a contrastare le fiamme utilizzando gli estintori in dotazione, senza però riuscire a contenere il rogo.

Il mezzo stava rientrando al deposito al momento dell’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto era presente la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e gli accertamenti di rito.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente circostante.