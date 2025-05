NAPOLI. Rione Traiano: rintracciato dalla Polizia di Stato dopo una rapina in un bar.

Nella mattinata di martedì, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria per rapina impropria aggravata nei confronti di un 43enne napoletano con precedenti di polizia, convalidato nella giornata di giovedì dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la custodia cautelare in carcere; l’uomo è stato, altresì, denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Pianura e del Commissariato Bagnoli, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa relativa ad una rapina avvenuta all’interno di un esercizio commerciale ad opera di un uomo che si era poi dato alla fuga a bordo di un’auto, hanno intercettato il veicolo con a bordo il soggetto segnalato in viale Traiano e gli hanno intimato l’alt; in quei frangenti, il prevenuto ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti di seguito esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che l’uomo si era reso responsabile della rapina, con l’utilizzo di un coltello, di un cellulare all’interno del bar; inoltre, il prevenuto, è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina e, all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti due coltelli da cucina della lunghezza di 30 cm e di 19 cm.

Infine, il 43enne, sprovvisto di documenti, ha fornito agli agenti delle generalità risultate essere false, come emerso dai successivi controlli esperiti.