“Pacello e i Giardini della Memoria: studenti e docenti in scena nel borgo di Capocastello”

MERCOGLIANO – Hanno vissuto un’esperienza dai molteplici significati e, alla fine, erano tutti entusiasti. Anche perché tutti hanno avuto un ruolo, in un momento di condivisione tra studenti, genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo Mercogliano, proprio come nello spirito di “Sinergie”, progetto finanziato tramite il bando per le Comunità Educanti 2020 dell’Impresa sociale “Con i Bambini”, che vede la Cooperativa “Demetra” come capofila in collaborazione con diversi enti locali ed associazioni del territorio.

Nel corso di laboratori organizzati in alcune classi dell’I.C. Mercogliano da “Sinergie” e tenuti da “Assud”, gli alunni hanno avuto modo di approfondire la figura di Catello Mazzarotta, conosciuto come Pacello da Mercogliano, il quale è stato il più grande giardiniere d’Europa durante il XV secolo. Ai suoi tempi era chiamato il «Leonardo dei giardini. Dopo aver lasciato l’Italia, ha allestito giardini magnifici e ha lavorato per tre sovrani.

Dalla storia di Pacello, sono nate, anche dalla fantasia degli alunni (alcuni personaggi sono stati creati proprio da loro), le “visite teatralizzate” che si sono tenute questa mattina nel borgo antico di Capocastello. Mentre si “arrampicavano” tra i vicoli del suggestivo centro storico, i visitatori hanno avuto modo di ascoltare la storia del più grande giardiniere d’Europa, messa in scena da attori professionisti ma anche da alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo e dai docenti.

La storia di Pacello si è intrecciata con quella di Capocastello e con un messaggio importante, lanciato proprio da ragazzi: quello del rispetto e dell’amore per la natura e l’ambiente.