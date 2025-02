NAPOLI. Corso Umberto: tenta di rubare un telefono cellulare ad una donna e aggredisce gli agenti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 22enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto, hanno notato un soggetto con fare guardingo che stava seguendo una donna mentre tentava di sfilarle il cellulare dalla tasca del cappotto.

I poliziotti, immediatamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto il quale, alla loro vista, ha tentato di darsi a precipitosa fuga ma, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione è stato bloccato e tratto in arresto.