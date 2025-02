Francesco Gabbani al Vulcano Buono di Nola: firmacopie e foto con i fan il 28 febbraio alle 18 in piazza Capri

Torna il firmacopie delle star, appuntamento atteso dagli amanti della musica, al “Vulcano Buono” di Nola. Venerdì 28 febbraio, alle ore 18.00 in piazza Capri, il cantautore Francesco Gabbani incontrerà il suo pubblico e firmerà le copie dell’ultimo album “Dalla tua parte”, uscito ieri, il 21 febbraio. Si tratta del sesto il suo sesto disco in studio che segna una nuova fase artistica per Gabbani, che con brani come “Viva la vita” – il pezzo presentato al 75° Festival di Sanremo – esplora temi profondi legati al senso della vita. L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

“Non finirò mai di crescere – racconta il cantautore -. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po’ più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società”.

COME PARTECIPARE AL FIRMACOPIE?

Basta acquistare il CD o il vinile presso il Mondadori Bookstore e ritirare, subito dopo l’acquisto, il pass numerato (disponibile fino a esaurimento scorte) presso l’Infopoint del centro, per accedere in via preferenziale al firmacopie.

“Dalla tua parte”, già disponibile in pre-order (https://gabbani.lnk.to/dallatuapartePR), verrà pubblicato da BMG in digitale e nei seguenti formati: Vinile colorato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi autografato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi (Edizione limitata e numerata) e CD standard.