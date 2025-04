Montella: scoperto centro estetico abusivo dalla Guardia di Finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno individuato un centro estetico abusivo a Montella (AV), nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio volte a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo professionale.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno scoperto un locale adibito a studio per estetista gestito da un soggetto privo di partita IVA e completamente sconosciuto al fisco.

Durante l’intervento, i militari hanno rilevato la presenza di attrezzature e strumentazioni specifiche per l’esercizio della professione, in particolare per le attività di onicotecnica e make-up artist. Inoltre, nel locale erano presenti strumenti utili per la realizzazione di shooting fotografici e un dettagliato listino prezzi dei servizi offerti. L’attività veniva svolta completamente in nero da diversi anni.

L’approfondimento fiscale ha permesso di ricostruire un volume d’affari di circa 75.000 euro, generato negli anni di esercizio abusivo della professione. I dati raccolti sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate per il successivo accertamento e recupero a tassazione.

Inoltre, è stata effettuata una segnalazione all’ufficio SUAP del Comune di Montella e alla Regione Campania per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 1/1990.

Questa operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza irpina nel garantire condizioni di lavoro eque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e a tutela dei professionisti onesti che operano nel rispetto delle normative vigenti.