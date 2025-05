“Lo spirito che ti muove” nasce ad Avella. Appuntamento presso le suore canossiane

Nell’auditorio del complesso canossiano ad Avella, sarà annunciata alle ore 18.30 la nascita di una associazione di promozione sociale senza fini di lucro. Questa associazione vuole stimolare il nostro territorio ed essere “fonte di collaborazione” con le suore ed i laici, che gravitano intorno al convento esistente alla via Cardinale Davanzo, per irrobustire e garantire la sua presenza sul territorio. Ricordiamo brevemente, che l’ordine fu fondato da Maddalena Gabriella figlia del marchese di Canossa, nata a Verona nel 1774 e deceduta nel 1835, fondatrice dell’ordine dei figli e figlie della Carità. Giovanni Paolo II° nel 1988, assurse al ruolo di santa la predetta, dando ulteriore cassa di risonanza all’ordine ecclesiastico. Al di la’ della storia, oggi bisogna promuovere da laici e volontari le forme di sinergia, per consentire a suor Ketty Marsico e le sue sorelle di aggregare ragazzi, giovani, uomini e donne che abbiano “lo spirito” del gratuito dono del proprio tempo, per progettare momenti di aggregazione civile a momenti di formazione cristiana. Nell’auditorio, stasera ci sarà “una chiamata” all’impegno civile, religioso e sociale a tutti quelli che vorranno rispondere all’appello di ” muoversi ” verso il prossimo senza particolari interessi, senza piacerie personali, ma con “spirito” di comunità in cammino.

Vincenzo Serpico