Papa Leone XIV attraverso il fuoco dell’arte di Mangone

“Habemus Papam”: in dono al Vaticano il dipinto nato dall’urgenza di tradurre, attraverso l’energia della pennellata, la forza del richiamo del Santo Padre a una “Chiesa disarmante e disarmata”

In occasione dell’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, il Maestro Fernando Mangone ha voluto rendere omaggio al nuovo Santo Padre con un ritratto ufficiale, donato al Vaticano e già accolto con commozione e ammirazione. L’opera, intensa e vibrante, cattura il gesto di benedizione e lo sguardo umano e profondo del nuovo Pontefice, primo Papa agostiniano dopo secoli, noto per il suo lungo impegno missionario.

Le parole inaugurali di Papa Leone XIV, «La pace sia con tutti voi», hanno toccato i cuori di milioni di fedeli e osservatori nel mondo. Un messaggio che il Maestro Mangone ha voluto tradurre visivamente in un’immagine di luce e forza.

“Il primo messaggio, la prima preghiera di Papa Leone XIV è di una potenza straordinaria ed emozionante. Un richiamo alla fratellanza, alla convivenza, all’incontro tra i popoli, alla speranza”, ha dichiarato Mangone. “La scelta del nome Leone XIV – che richiama la Rerum Novarum e la giustizia sociale – è una dichiarazione coraggiosa, un invito a rimettere al centro la dignità dell’uomo. Con questo ritratto ho voluto rendere visibile la forza gentile di un uomo che parla al cuore del mondo.”

Il gesto artistico si inserisce in un momento storico carico di aspettative, in cui la figura del Papa emerge non solo come guida spirituale, ma anche come potenziale mediatore politico e simbolo universale di compassione.

“Ci auguriamo che la Sua voce possa incoraggiare i docenti, i dirigenti, i genitori e tutti coloro che, spesso nel silenzio, continuano a educare alla vita”, ha concluso l’artista. “Santo Padre, noi cammineremo con Lei, portando la scuola dove va il cuore: accanto agli ultimi, con tenacia e amore. Un messaggio di pace all’umanità, riecheggiato in un mondo trafitto dai conflitti. Grazie, Santo Padre” – conclude Mangone.