IRPINIA. Tragedia durante una partita di calcetto: muore a 29 anni Antonio Rinaldi

Una serata di sport e amicizia si è trasformata in tragedia in Alta Irpinia. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava giocando una partita di calcetto in una struttura sportiva di Calitri.

Il giovane si trovava in campo insieme ad alcuni amici per una gara amatoriale quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei presenti. Attimi di paura e confusione hanno immediatamente spinto compagni e spettatori a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardio-polmonare nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei sanitari, però, il cuore del 29enne non ha più ripreso a battere.

La notizia della morte di Antonio si è diffusa rapidamente a Vallata, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato. L’intera comunità è rimasta profondamente colpita da una scomparsa così improvvisa e dolorosa.

Anche l’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio cordoglio, manifestando vicinanza alla famiglia Rinaldi e partecipazione al dolore che ha colpito l’intero paese. In segno di lutto e rispetto per il giovane scomparso, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, sabato 9 maggio 2026, a Vallata. Durante il rito funebre la cittadinanza sarà invitata a osservare momenti di raccoglimento per ricordare Antonio e stringersi attorno ai suoi familiari in un momento di profonda sofferenza.

Una vita spezzata troppo presto, in una serata che doveva essere soltanto un momento di svago tra amici e che invece ha lasciato un’intera comunità nel silenzio e nel dolore.