Monteforte Irpino, nuovo intervento di derattizzazione sul territorio comunale

Continuano a Monteforte Irpino le attività programmate per la tutela dell’igiene pubblica e della salute ambientale. L’Amministrazione Comunale ha infatti annunciato il quinto intervento di derattizzazione che interesserà l’intero territorio cittadino.

L’operazione sarà effettuata nella giornata di lunedì 11 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, nell’ambito del piano periodico di monitoraggio e prevenzione promosso dal Comune.

Gli interventi di derattizzazione rappresentano un’attività fondamentale per il controllo della presenza di roditori nelle aree urbane, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sanitaria e decoro degli spazi pubblici.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione durante le operazioni e a collaborare rispettando eventuali indicazioni fornite dagli operatori incaricati del servizio.

L’iniziativa rientra nelle azioni di manutenzione e igiene ambientale che l’ente sta portando avanti sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e mantenere elevati standard di pulizia urbana.