Il Carnevale 2025 in Provincia di Avellino: Un viaggio tra tradizione e allegria. Ecco tutti gli appuntamenti

La provincia di Avellino si prepara ad accogliere il Carnevale 2025 con una serie di eventi che celebrano la tradizione, il folklore e il divertimento. I vari comuni si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, pronti a ospitare sfilate, spettacoli musicali, balli e maschere tipiche. Ecco una panoramica dei principali appuntamenti da non perdere:

1.Carnevale di Avella – Avella (23 febbraio 2025)

Un evento itinerante intitolato “Nel Giardino delle Maschere con Pinocchio”, che mescola teatro e tradizione, coinvolgendo tutti in un’atmosfera magica.

2.Carnevale Baianese – Baiano (2-4 marzo 2025)

Il Carnevale Baianese incanta con le sue sfilate di carri allegorici, maschere e danze tradizionali. Un evento imperdibile che celebra la cultura locale in un’atmosfera di gioia e spensieratezza.

3.Carnevale di Capriglia Irpina – Capriglia Irpina (23 febbraio – 4 marzo 2025)

Il Carnevale di Capriglia celebra la storicità della Zeza, un carnevale folkloristico che offre spettacoli e momenti di grande divertimento.

4.Carnevale di Castelvetere sul Calore – Castelvetere sul Calore (23 febbraio, 2, 4, 9 marzo 2025)

Un Carnevale che celebra tradizioni storiche e folkloristiche, con sfilate di carri allegorici e maschere, creando un’atmosfera unica.

5.Carnevale di Cervinara – Cervinara (1, 2, 4 marzo 2025)

Un evento affollato e coinvolgente, con sfilate di carri allegorici e spettacoli musicali che rendono il Carnevale di Cervinara uno degli eventi più attesi della provincia.

6.Carnevale di Montoro – Montoro (23 febbraio 2025)

Il Carnevale di Montoro si distingue per le sfilate di gruppi storici e folkloristici, con musica popolare e maschere che rendono omaggio alla tradizione locale.

7.Carnevale di Paternopoli – Paternopoli (2-9 marzo 2025)

Paternopoli celebra il Carnevale con il tema “7 Arti in 4 Atti”, un evento che trasforma il borgo in un grande palcoscenico di arte, cultura e divertimento.

8.Carnevale Forinese – Forino (2 marzo 2025), Petruro (4 marzo 2025), Celzi (9 marzo 2025)

Il Carnevale Forinese è una festa itinerante che attraversa diverse località, con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e tanta allegria.

9.Carnevale Sammichelese – San Michele di Serino (1, 2, 4 marzo 2025)

Il Carnevale Sammichelese è un evento che accoglie famiglie e bambini con sfilate di carri allegorici, animazioni e attività ludiche.

10.Carnevale di Solofra – Solofra (22, 23, 28 febbraio 2025)

Un Carnevale ricco di colori e allegria, con sfilate di carri allegorici, animazioni per bambini, musica dal vivo e il ritorno del personaggio Bumblebee.

11.Carnevale Sturnese – Sturno (1, 2, 4 marzo 2025)

Sturno conclude la serie degli eventi carnevaleschi con sfilate e spettacoli musicali dal vivo, in un’atmosfera di festa coinvolgente.

12.Mascarata Serinese – Serino (16, 23 febbraio, 2, 4 marzo 2025)

Serino celebra il Carnevale con sfilate di maschere tradizionali e spettacoli folkloristici, portando alla luce le tradizioni locali.

13.Carnevale di Pago del Vallo di Lauro – Pago del Vallo di Lauro (22 febbraio 2025)

La Pro Loco di Pago del Vallo di Lauro, in collaborazione con “Dominique Service”, organizza il “I° Raduno dei Gruppi Folk”, un evento che celebra le tradizioni folkloristiche della zona con danze, musiche e sfilate.

Ogni evento del Carnevale 2025 in provincia di Avellino porta con sé la magia delle tradizioni locali, arricchite da elementi di innovazione. Un’esperienza che coinvolge tutta la famiglia, dal più piccolo al più grande, in una festa indimenticabile. Non resta che scegliere l’appuntamento che più vi affascina e immergersi nell’atmosfera festosa di questi luoghi ricchi di storia e cultura.