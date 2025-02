POLLENA TROCCHIA (AV). Sicurezza degli utenti, ma anche benessere, rispetto delle tradizioni e aumento dell’accoglienza dei plessi scolastici cittadini

Sicurezza degli utenti, ma anche benessere, rispetto delle tradizioni e aumento dell’accoglienza dei plessi scolastici cittadini. Sono improntati a questi obiettivi gli interventi in corso di svolgimento in questi giorni che hanno come protagoniste le scuole di Pollena Trocchia. Dopo la consegna degli animali gonfiabili sempre in piedi presso le scuole dell’infanzia dell’I.C. Gaetano Donizetti, piccola iniziativa per rendere l’ingresso ai plessi e le giornate scolastiche dei più piccoli tra gli alunni del territorio più accoglienti e gioiose, si è provveduto al rifacimento degli attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti scolastici del territorio, laddove necessario. «Non solo. Nelle scorse ore sono stati effettuati infatti vari interventi di manutenzione fuori ad alcuni plessi cittadini, compreso il plesso Fusco, dove si è operato per consentire la sosta del pulmino scolastico senza ingombrare e intralciare il traffico veicolare, ottenendo un piccolo ma importante risultato in termini di sicurezza dei nostri piccoli cittadini, ma anche sul fronte della viabilità, resa più fluida anche in orario di entrata ed uscita da scuola» ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello. Ma le novità per le scuole del territorio non si esauriscono qui. Lunedì, infatti, in vista del Carnevale, sarà distribuito a tutti gli alunni del territorio che usufruiscono della mensa scolastica un menù speciale realizzato ad hoc per il periodo dell’anno, iniziativa, questa, che vuole replicare il grande successo in termini di apprezzamento che hanno ricevuto altri menù speciali adottati nel corso dell’anno. «Le scuole sono sempre al centro dell’attenzione di questa squadra di governo locale, che lavora per offrire al territorio scuole nuove, sicure e all’altezza del fondamentale compito che devono svolgere, pur senza mai tralasciare l’ordinaria amministrazione che non deve e non può venir meno» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune di Pollena Trocchia.