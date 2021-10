Giovedì, sulla piattaforma della Regione Campania verrà trasmesso il Docufilm: “Antigone Barracano, tragedie nel rione Sanità”, regia di Franco Scotto

È un lavoro realizzato grazie alla Fondazione Campania dei Festival e alla Rassegna Quartieri di Vita, curato dal regista baianese Francesco Scotto e con la collaborazione dell’associazione Proteatro. “Nel docufilm, oltre a raccontare il nostro lavoro specifico su di un testo teatrale, raccontiamo le difficoltà e i pregi di fare teatro restando in provincia. Un grazie particolare ai nostri corsisti che, insieme ai nostri attori, hanno reso possibile la realizzazione del docufilm. Un grazie al Magistrato Picardi per i suoi preziosi interventi. Un grazie all’amministrazione di Baiano per aver reso gli spazi di scena disponibili”.

PRODUZIONE PROTEATRO