Pronta la pillola contro il Covid, Ema avvia analisi sul farmaco Merck

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha avviato una revisione continua per Molnupiravir, il farmaco antivirale orale sperimentale per il trattamento di Covid negli adulti. Lo ha annunciato l’azienda farmaceutica MSD – nota come Merck negli Stati Uniti e in Canada – e Ridgeback Biotherapeutics. Se sarà concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla Commissione europea, affermano le aziende, Molnupiravir potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento del Covid-19 nell’Unione europea. (Ansa)

