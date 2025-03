Due giovani motociclisti perdono la vita in un incidente con la moto

Una notte drammatica per Catania, dove due giovani motociclisti hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella centrale via Trieste. Le vittime sono Edoardo Distefano, 24 anni, catanese, e Cristian Gargano, 25 anni, romano.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano su una moto di grossa cilindrata che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata violentemente contro un’auto parcheggiata regolarmente lungo la strada. L’impatto è stato fatale e, nonostante l’arrivo immediato del personale medico del 118, per Edoardo e Cristian non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili Urbani di Catania, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo schianto, se si sia trattato di un errore umano, di un guasto tecnico o di un’eventuale manovra improvvisa.

Le indagini proseguono anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti lungo via Trieste, nel tentativo di ottenere dettagli utili per capire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’incidente.