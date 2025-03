Papa Francesco continua a migliorare: condizioni stabili al 17° giorno di ricovero al Gemelli

Prosegue positivamente il decorso clinico di Papa Francesco, ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice ha trascorso serenamente la sua 16ª notte in ospedale, riposando bene anche nelle prime ore di oggi, al 17° giorno di degenza.

Le informazioni ufficiali riportano che il Santo Padre ha risposto in maniera efficace alle terapie, mantenendo condizioni cliniche stabili. L’ultimo bollettino, diffuso nella serata di sabato 1 marzo, sottolineava che Papa Francesco era apiretico, ovvero senza febbre, e non presentava leucocitosi, segno che il processo infiammatorio polmonare è sotto controllo. Inoltre, i parametri emodinamici risultano stabili, un’indicazione importante del recupero in atto.

Il Pontefice ha continuato ad alimentarsi regolarmente e a seguire le sessioni di fisioterapia respiratoria, fondamentali per supportare la funzionalità polmonare e favorire una ripresa completa.

Nel frattempo, da ogni parte del mondo, continuano a giungere messaggi di affetto e preghiere per la pronta guarigione di Papa Francesco. Nelle parrocchie e nelle comunità cattoliche si moltiplicano le iniziative di preghiera collettiva, mentre sui social network l’hashtag #ForzaPapaFrancesco è diventato virale, raccogliendo pensieri e auguri di milioni di fedeli.

Anche diverse personalità politiche e religiose hanno voluto manifestare la propria vicinanza al Pontefice, auspicando un rapido ritorno alle sue attività pastorali.

La Sala Stampa vaticana ha fatto sapere che seguiranno nuovi bollettini per informare i fedeli sull’evoluzione delle condizioni di salute del Papa. Al momento, non è stata ancora definita una data per le dimissioni, che dipenderanno dall’andamento delle terapie e dai risultati dei prossimi accertamenti medici.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, il mondo cattolico resta unito nella preghiera, confidando in una pronta guarigione per Papa Francesco e nel suo ritorno alle consuete attività al Vaticano.