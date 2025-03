Controlli a Frattamaggiore: arrestato un 47enne per rapina dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore e a Frattaminore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 149 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllato 58 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 2.500 euro.

Infine, nel corso del medesimo servizio, sono state controllate 2 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Sempre nella stessa giornata, personale del locale Commissariato ha tratto in arresto un 47enne di Frattaminore con precedenti di polizia per rapina aggravata e lesioni.

In particolare, gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Michelangelo Lupoli per la segnalazione di una persona aggredita.

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da un uomo il quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da un soggetto a bordo di una bicicletta; quest’ultimo dopo averlo aggredito fisicamente gli aveva sottratto il cellulare per poi allontanarsi frettolosamente.

Poco dopo, i poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite, alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento delittuoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso del cellulare che aveva rapinato.