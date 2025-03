Avellino, lutto nell’Arma: addio al carabiniere Valentino Vergemino

L’Arma dei Carabinieri di Avellino piange la scomparsa dell’appuntato Valentino Vergemino, deceduto a 55 anni a causa di un malore improvviso. Originario di Monteforte Irpino, viveva nel capoluogo irpino con la moglie Anna e le figlie Rosanna e Martina.

Vergemino era una figura molto amata dai colleghi, non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo spirito di squadra: era il portiere della squadra di calcio dell’Arma, sempre pronto a difendere i pali con grinta e passione.

I funerali si terranno domani, alle ore 10, nella chiesa di San Ciro Martire ad Avellino. La sua memoria resterà viva nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato, nella quotidianità di gesti semplici come un caffè condiviso e nella passione per l’Avellino, che lo ha sempre accompagnato.