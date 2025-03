CASAMARCIANO. Donne di ieri e di oggi si raccontano.

Nel pomeriggio del 9 marzo, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Casamarciano, si terrà una nuova tappa del tour di presentazione del libro ”Storie del Passato Voci del Presente” edito da Graus Napoli, scritto da 10 donne( Assunta Ferrante, Maddalena Ferraro, Manuela Morra, Milena Setola, Magda Mancuso, Michela Mortella, Antonietta Sorrentino, Laura Varriale, Stefania Starace, Gaetana Morgese) che parlano di altre donne del passato che hanno riscontrato una vita straordinaria e rivoluzionaria nella loro epoca. Esse hanno lasciato un’ importante eredità morale che può esser da esempio per le donne di oggi e per le ragazze future donne. Quale occasione migliore è quella delle giornate dedicate alla donna per presentare un libro di sprono ed incoraggiamento al miglioramento delle condizioni personali, in virtù delle disuguaglianze che si vivono ancora oggi nel mondo tra uomo e donna, sia nel campo lavorativo, nel campo familiare, nel campo sociale e professionale. Un momento per noi per riflettere confrontandosi tra ieri ed oggi. Come moderatrice avremo la dottoressa prof.ssa Brancaccio, mentre come interventi avremo il Signor Sindaco di Casamarciano Clemente Primiano, le autrici Antonietta Sorrentino, Maddalena Ferraro, Assunta Ferrante, Michela Mortella, oltre alla dirigente dott.ssa Annunziata Muto.