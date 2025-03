Avella, l’ex assessore Tonia Caruso dopo la revoca: “Né sorpresa né amareggiata, ma è mancato il rispetto reciproco”

Dopo la revoca dall’incarico di assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata da parte del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, Tonia Caruso ha voluto chiarire la sua posizione con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni.

“Né sorpresa né amareggiata” si definisce l’ex assessore, che parla di una reazione del primo cittadino definita “sproporzionata e violenta”, sottolineando anche la scarsa eleganza del provvedimento, arrivato alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna. Una riflessione che assume un peso particolare, considerando che la revoca ha colpito l’unica componente femminile della giunta comunale.

Caruso spiega come il rapporto con il sindaco negli ultimi tempi fosse diventato difficile, a causa di divergenze caratteriali ma soprattutto di una visione amministrativa non condivisa. Secondo l’ex assessore, il nodo centrale della questione è stato il mancato coinvolgimento nelle scelte urbanistiche del paese, nonostante la sua delega specifica: “Ho avuto la presunzione di poter esercitare tale delega in modo coerente e sollecito, ma mi sono resa conto di essere ostacolata e rallentata. Si è preferito badare ad altre esigenze, delle quali la sottoscritta doveva restare all’oscuro.”

La dichiarazione di Caruso non si limita a una critica all’operato del sindaco, ma tocca anche il tema della fiducia, che secondo lei deve essere reciproca tra amministratori. “Peccato che in questi quattro anni – afferma – mi è mancata la reciprocità.”

Nonostante la revoca, Tonia Caruso assicura che continuerà il suo impegno politico e civico per Avella, rimanendo un punto di riferimento per i cittadini che vogliono “il bene disinteressato del paese”. Una chiusura che lascia intendere come la sua attività amministrativa non si fermerà qui, alimentando ipotesi su un suo futuro ruolo politico nella comunità.