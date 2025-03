Avella: Giovanni Biancardi nuovo assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata

Cambio nella giunta comunale di Avella: il sindaco Vincenzo Biancardi ha revocato l’incarico all’assessore Tonia Caruso, assegnando la delega all’Urbanistica e all’Edilizia Privata al consigliere Giovanni Biancardi.

Per Biancardi si tratta di un ritorno a un ruolo già ricoperto in passato: era stato assessore all’inizio dell’attuale amministrazione guidata da Vincenzo Biancardi e, ancor prima, aveva svolto lo stesso incarico durante la consigliatura dell’ex sindaco Domenico Biancardi.

La scelta del primo cittadino conferma la volontà di affidare un settore chiave come l’Urbanistica e l’Edilizia Privata a una figura con esperienza amministrativa, in un momento cruciale per la gestione del territorio e lo sviluppo del comune.

Resta ora da vedere quali saranno le prime azioni del neo-assessore e quali strategie verranno adottate per affrontare le sfide legate alla pianificazione urbanistica e al settore edilizio nel territorio di Avella.