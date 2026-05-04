Campania, solo 1 impresa su 15 è davvero digitalizzata. A Napoli il corso gratuito di Marketing01 per cambiare rotta

Marketing01, agenzia Google Premier Partner e Meta Business Partner, porta a Napoli un evento formativo gratuito con Paolo Bomparola. Solo l’8,2% delle imprese italiane ha adottato soluzioni IA: il gap da colmare è enorme.

Napoli, 5 maggio 2026 — Domani mattina, all’Holiday Inn Naples, Marketing01 — una delle agenzie di digital marketing più premiate in Italia, certificata Google Premier Partner e Meta Business Partner — terrà un meeting formativo gratuito dedicato a imprenditori e professionisti campani sul tema del web marketing e dell’intelligenza artificiale applicata al business.

L’evento, che si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30, è a partecipazione libera ma con registrazione obbligatoria. I posti disponibili sono limitati.

Il ritardo digitale delle PMI italiane: i numeri

I dati più recenti delineano uno scenario che dovrebbe allarmare il sistema produttivo italiano, e in particolare quello meridionale.

Secondo il rapporto ISTAT Imprese e ICT 2025, nel 2024 appena l’8,2% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha adottato soluzioni basate su intelligenza artificiale: un dato che ci colloca al di sotto della media europea del 13,5%. Il divario con i competitor europei, lungi dal ridursi, si sta allargando.

Sul fronte del marketing digitale, il quadro non è più rassicurante: pur considerando che oltre il 60% delle PMI italiane investe in campagne pubblicitarie online su Google e Meta (Digital Intensity Index, ISTAT), meno del 26,2% ha raggiunto un livello avanzato di digitalizzazione, inteso come integrazione di CRM, analytics e automazione nelle strategie di comunicazione.

Ancor più significativo: solo il 17,2% delle aziende con meno di 10 addetti e il 26,4% di quelle con meno di 50 addetti utilizza attivamente un sistema CRM, contro l’85% delle grandi imprese. Il 56% delle PMI non misura affatto il ritorno del proprio investimento marketing (fonte: Ivemind, 2026).

Il tema della nuova frontiera — il posizionamento sulle piattaforme di intelligenza artificiale come ChatGPT e Google Gemini — è praticamente inesplorato dalle piccole imprese. Eppure le ricerche su questi strumenti stanno ridisegnando le logiche della visibilità online.

La Campania: potenziale alto, attuazione in ritardo

La Campania si posiziona al sesto posto in Italia per propensione alla digitalizzazione (6,7% del Digital Attitude score elaborato da CRIBIS, 2025), preceduta soltanto da regioni con un tessuto industriale storicamente più strutturato. Un dato che testimonia una vivacità imprenditoriale che fatica a tradursi in adozione concreta di strumenti digitali avanzati.

A livello nazionale, il 35% delle PMI italiane mostra ancora un approccio timido alla digitalizzazione per ragioni culturali: il 21% considera il digitale marginale per il proprio settore. Un atteggiamento che non si può permettere chi opera in un mercato sempre più contendibile.

L’evento: tre ore per cambiare rotta

È in questo contesto che si inserisce il meeting formativo di Marketing01, con l’obiettivo dichiarato di offrire agli imprenditori campani strumenti concreti, immediatamente applicabili.

A guidare i lavori sarà Paolo Bomparola, CEO e fondatore di Marketing01, agenzia con oltre 4.000 aziende clienti attive in tutta Italia e più di 1.700 recensioni a 5 stelle su Google. In programma:

Strategie di Google Ads e Meta Ads per generare clienti reali, non solo clic

Come posizionare la propria azienda nelle ricerche di ChatGPT, Google Gemini e le nuove piattaforme IA

Gli errori più comuni che fanno sprecare budget pubblicitario

Metodi e strumenti di marketing misurabili e replicabili nel 2026

L’evento è aperto a imprenditori e professionisti di ogni settore, senza prerequisiti di esperienza digitale. La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria.

La dichiarazione

«I dati parlano chiaro: meno del 9% delle imprese italiane ha adottato soluzioni di intelligenza artificiale, e il gap con la media europea si sta allargando. Nel frattempo, le regole della visibilità online stanno cambiando radicalmente: ChatGPT e Gemini stanno diventando motori di ricerca a tutti gli effetti, e pochissime aziende lo sanno già. A Napoli portiamo strategie testate su oltre 4.000 clienti: campagne misurabili, posizionamento sulle piattaforme IA, zero sprechi di budget.»