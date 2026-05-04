ELEZIONI COMUNALI AVELLINO: LA CANDIDATA EMILIA RESTAINO: “Più lavoro, più sport, più comunità”

Emilia Restaino, originaria dell’ Alta Irpinia, 53 anni e vive ad Avellino da circa 30 anni. Laureata in Scienze Politiche, un percorso che le ha fornito strumenti e competenze per comprendere a fondo il funzionamento delle istituzioni e il valore della partecipazione civica. Ha lavorato nel settore amministrativo per diverse aziende private, spesso in condizioni di precarietà, conoscendo da vicino cosa significhi vivere senza certezze, affrontare le difficoltà del lavoro instabile e lottare ogni giorno per costruire un futuro dignitoso. , originaria dell’ Alta Irpinia, 53 anni e vive ad Avellino da circa 30 anni. Laureata in Scienze Politiche, un percorso che le ha fornito strumenti e competenze per comprendere a fondo il funzionamento delle istituzioni e il valore della partecipazione civica. Ha lavorato nel settore amministrativo per diverse aziende private, spesso in condizioni di precarietà, conoscendo da vicino cosa significhi vivere senza certezze, affrontare le difficoltà del lavoro instabile e lottare ogni giorno per costruire un futuro dignitoso.

Da queste esperienze nasce la candidatura a consigliere comunale per Avellino: “Voglio dare voce a chi, come me, ha vissuto situazioni di incertezza e spesso si è sentito poco rappresentato. Credo che un’amministrazione debba impegnarsi concretamente per creare condizioni più eque, sostenere il lavoro e offrire strumenti reali di inclusione”. Temi e priorita’ : Lotta alla precarietà lavorativa, Sostegno all’occupazione giovanile , Contrasto all’emigrazione dei giovani. “Ritengo fondamentale investire in strutture adeguate, spazi pubblici curati e parchi accessibili a tutti. Una città che promuove lo sport è una città più sana, più unita e più vivibile. Lo sport non è un lusso, è un diritto e uno strumento di comunità”.

Temi e priorita: Riqualificazione di parchi esistenti e creazione di aree sportive gratuite (campetti, percorsi fitness), Collaborazioni con associazioni locali per attività sportive accessibili a tutti (bambini, anziani, famiglie), Miglioramento dell’illuminazione e della sicurezza nei parchi.