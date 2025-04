Benevento apre il sipario della VI edizione del Premio Giornalistico “Prof. Geppino Tangredi”

Benevento – Si terrà sabato 12 aprile la sesta edizione del Premio Giornalistico “Geppino Tangredi”. Alle ore 9,30 a Benevento si alzerà il sipario sull’edizione 2025 all’auditorium “San Gennaro” in via Nicola Calandra .

“Informazione, giustizia , legalità” il tema della sesta edizione.

Evento che anche quest’anno vedrà ospiti autorevoli personalità che nel proprio ruolo hanno dato e danno il proprio contributo nel campo dell’informazione, della giustizia e legalità, ma anche nel campo della ricerca scientifica.

Questi i premiati in questa edizione: Monsignor Antonio Di Donna Vescovo di Acerra e presidente della CEC, Filippo Verrone presidente del tribunale militare di Napoli, Vincenzo Perone giornalista inviato RAI TG3, Antonio Giordano ricercatore e direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Giuseppe Acocella Rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento ed Emilia Narciso presidente UNICEF Campania. Riconoscimenti andranno poi a Claudio Coluzzi, responsabile della redazione de “Il Mattino” di Benevento, al colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Benevento Enrico Calandro e al colonnello Carmine Apicella comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri Benevento, e alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli.

Il premio è nato ad aprile 2016 a Montesarchio e presentato da Maria Tangredi, presidente ed ideatrice del premio dedicato a suo padre Geppino, pioniere del giornalismo televisivo sannita, e dove si sono svolte le prime tre edizioni. Premio che coinvolge anche gli studenti che partecipano al concorso presentando un proprio elaborato come previsto dal regolamento sul tema assegnato. Numerosi i lavori presentati dai “giornalisti in erba” sanniti e non. Tra gli studenti premiati ci saranno anche quelli del V° Circolo di Giugliano (NA) e quelli dell’istituto superiore “Majorana – Bachelet” di Santa Maria a Vico (CE). Ad accogliere gli ospiti saranno gli studenti dell’Istituto alberghiero “Aldo Moro” di Montesarchio.