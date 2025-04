QUADRELLE. Presentato il concorso “I Mai d’Argento – Premio Galante Colucci” a casa Mattis. Video e Foto

Nella suggestiva cornice di Casa Mattis, storica sede dell’ex Comune di Quadrelle, si è tenuta oggi la presentazione ufficiale del concorso “I Mai d’Argento – Premio Galante Colucci”, un’iniziativa culturale che si propone di valorizzare il territorio attraverso la promozione del talento giovanile e la memoria storica.

La manifestazione è stata condotta con eleganza e professionalità da Giusy De Laurentis, che ha saputo mantenere alta l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico per l’intera durata dell’evento.

Ad aprire i lavori è stato l’intervento del professor Gianni Amodeo, che ha offerto una riflessione colta e appassionata sull’importanza della cultura come strumento di coesione e crescita per le comunità locali.

A seguire, hanno preso la parola tutti i sindaci del Mandamento di Baiano, dando vita a un momento di confronto significativo, cui hanno contribuito anche i dirigenti scolastici di Avella, Baiano e Mugnano del Cardinale.

Uno dei temi centrali emersi dal dibattito è stato l’ambizioso progetto di unificazione dei sei comuni del Mandamento in un’unica realtà amministrativa, una proposta che ha raccolto interesse e apertura da parte di tutti i presenti.

In particolare, l’onorevole Vincenzo Alaia, intervenuto in chiusura dell’incontro, ha espresso la sua disponibilità a svolgere un ruolo di raccordo tra le amministrazioni locali per favorire un percorso di fusione che possa dare maggiore forza e voce al territorio.

Per quanto riguarda il concorso, è stato annunciato che la cerimonia di premiazione si terrà entro la fine di maggio, con data ancora da definire. Un’occasione importante per celebrare non solo i vincitori, ma anche l’impegno di una comunità che guarda con fiducia al futuro, nel segno della cultura, della collaborazione e dell’identità condivisa.

(Andrea Salvatore Guerriero)